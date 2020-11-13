خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:30 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع أحد الصفقات المطروحة على طاولته الصيفية.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على موسيماني، التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للمارد الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني المدير الفني، لا يرغب في التعاقد مع حراس مرمى بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر: "الجهاز الفني رفض فكرة التعاقد مع بسام أو أي حارس، بسبب ضيق الوقت، بالإضافة لامتلاكه حراس على مستوى عالٍ".

وكان النادي الأهلي، فقد خدمات شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده والرحيل إلى صفوف بيراميدز سبورت، بداية من يناير المقبل.

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