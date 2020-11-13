عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا





أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اأي أعراض.





فيما جاءت المسحة الطبية باقي أعضاء الفريق والجهاز الفني والإداري سلبية .





وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع صلاح إلى مزيدا من الفحوصات خلال الساعات القادمة.







