ميت خلف يتعاقد مع حارس سرس الليان بالقسم الثالث

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف على توقيع حارس فريق سرس الليان، اللاعب أيمن الفيل، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثالث 2020-2021.

وسبق للفيل الإنضمام لعرب الرمل، ثم رحل لسرس الليان في الموسم الماضي، قبل التوقيع لميت خلف.

وقام الحارس بالتوقيع في حضور محمد جمال رئيس النادي المنوفي، وحسام حسن مدير الكرة، وحسن فيصل عضو مجلس الإدارة، ومحمد نبوي المدير الفني.

كما ضم فريق ميت خلف عدد كبير من اللاعبين منهم أحمد صقر مهاجم الغزل، ومحمد عادل أبو صباع لاعب ميت خاقان، ومحمد عادل علام حارس غزل شبين

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