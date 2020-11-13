عاجل - تفاصيل إصابة نجم الأهلي
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:46 م
علي نبوي
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أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.
وقال طبيب الأهلي إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.
وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.
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