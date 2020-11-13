عاجل - تفاصيل إصابة نجم الأهلي

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى ‏من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم ‏‏27 من الشهر الجاري.‏





وقال طبيب الأهلي إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.‏





وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى ‏وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان ‏على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.‏



