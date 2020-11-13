استقالة تامر عبد المنعم من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة

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علم مصدر مطلع ان الفنان تامر عبد المنعم قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون ابداء اي اسباب .



ركان عبد المنعم قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتي اندلاع احداث ٢٥ يناير ٢٠١١ حيث تمت اقالته لاسباب تتعلق بعلاقته الوطيدة بالرئيس الراحل حسني مبارك وتم تعيينه كمستشار بمكتب رييس الهيئة العامة لقصور الثقافة الي ان تم تعيينه مرة اخري مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ ليعيد القصر امجاده من خلال انتاج مجموعة من الافلام التسجيلية والروائية القصيرة واقامة مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطاب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة احمد ولبني عبد العزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع