حازم الجندي: ذكرى عيد الجهاد الوطني ستظل عطرة في نفوس المصريين ورسالة للمعتدين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
هنأ الدكتور حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، جموع الوفديين والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفال بعيد الجهاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا اليوم ستظل ذكراه عطرة في نفوس كل مصري آمن بالدولة المصرية وحافظ على ترابها ومقدراتها، منوها أن عيد الجهاد ليس عيدا فقط للوفديين، بل عيد لكل مصري كافح في سبيل إعلاء شأن هذا الوطن الغالي.

ولفت الجندي، في بيان له، أن عيد الجهاد يمثل للمصريين مرحلة عاشها الشعب من الكفاح والوطنية والتضحية من أجل نصرة الوطن العزيز وتحريره من أيادي المستعمرين والطغاة.

وأكد أن الاحتفال بذكرى عيد الجهاد الوطني لا بد وأن يكون مقترنا باسم الزعيم الراحل سعد زغلول، الذي تحمل على عاتقه مهمة الدفاع عن القضية المصرية دون خشية أي مستعمر، فحاز على ثقة أطياف الشعب المصري المختلفة، ليكون اسما يمثلهم في المحافل الدولية، للدفاع عن تراب الوطن.

وأشار إلى أن عيد الجهاد سيظل يوم يسطره التاريخ ويجدد قصصه للأجيال الحالية والقادمة، ليكون هؤلاء الزعماء المناضلين الراحلين مفخرة وقدوة لكل المصريين وتظل أسماؤهم لامعة في التاريخ المصري ويكونوا دائما قدوة يجب على الأجيال القادمة الأخذ من قصصهم عبر في كيفية التضحية والدفاع عن تراب الوطن النفيس، والسير على الدرب من أجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات التي تدبر ضد الدولة المصرية.

أخبار تهمك

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" موعد عودة محمد محمود للتدريبات

منذ أقل من ساعة

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 19 دقيقة

إنبي يطلب ضم لاعب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض