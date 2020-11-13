حازم الجندي: ذكرى عيد الجهاد الوطني ستظل عطرة في نفوس المصريين ورسالة للمعتدين

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هنأ الدكتور حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، جموع الوفديين والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفال بعيد الجهاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا اليوم ستظل ذكراه عطرة في نفوس كل مصري آمن بالدولة المصرية وحافظ على ترابها ومقدراتها، منوها أن عيد الجهاد ليس عيدا فقط للوفديين، بل عيد لكل مصري كافح في سبيل إعلاء شأن هذا الوطن الغالي.



ولفت الجندي، في بيان له، أن عيد الجهاد يمثل للمصريين مرحلة عاشها الشعب من الكفاح والوطنية والتضحية من أجل نصرة الوطن العزيز وتحريره من أيادي المستعمرين والطغاة.



وأكد أن الاحتفال بذكرى عيد الجهاد الوطني لا بد وأن يكون مقترنا باسم الزعيم الراحل سعد زغلول، الذي تحمل على عاتقه مهمة الدفاع عن القضية المصرية دون خشية أي مستعمر، فحاز على ثقة أطياف الشعب المصري المختلفة، ليكون اسما يمثلهم في المحافل الدولية، للدفاع عن تراب الوطن.



وأشار إلى أن عيد الجهاد سيظل يوم يسطره التاريخ ويجدد قصصه للأجيال الحالية والقادمة، ليكون هؤلاء الزعماء المناضلين الراحلين مفخرة وقدوة لكل المصريين وتظل أسماؤهم لامعة في التاريخ المصري ويكونوا دائما قدوة يجب على الأجيال القادمة الأخذ من قصصهم عبر في كيفية التضحية والدفاع عن تراب الوطن النفيس، والسير على الدرب من أجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات التي تدبر ضد الدولة المصرية.