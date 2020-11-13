جهود التعامل مع الأمطار ومواجهة كورونا.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

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شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 7 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020:



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذا الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلا من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.



قانون التأمين الموحد



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بقانون يقضى بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من جميع الضرائب والرسوم، وينص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم الحكومة المصرية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.



جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا



ووافق مجلس الوزراء أيضا على إصدار ترخيص لمبنى مركز إغاثة بهرمس – منشأة القناطر بالجيزة، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، وكذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، من خلال إضافة بند جديد إلى المادة الثالثة بإضافة كلية هندسة الطاقة إلى كليات الجامعة، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب.



الاشتراطات البنائية



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بجميع المجالات.



إجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية



وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير السياحة والآثار، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها في قطاع السياحة مثل: الاستعدادات الجارية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما ترأس مدبولى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات والإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي عدد من الجهات المعنية.



مشروعات تطوير القاهرة التاريخية



وعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الجهات المعنية، كما عقد اجتماعا لاستعراض المخطط العام لمشروع تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة دراسة جدوى للمشروع وعرض نتائجها بحلول 15 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي شركة "ديمي" البلجيكية.



التعامل مع الأمطار وإجراءات مواجهة كورونا



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذى عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل: مشروعات العاصمة الإدارية، وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة، والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في "البلاك فرايداي".



كلمة أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد شملت متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالقاهرة الكبرى والدلتا، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 21 أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير تلقاه من وزيرة البيئة، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام"، حيث قال إن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات استراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن مجتمع الأعمال المصري والبريطاني حريصان الآن أكثر من أي وقت مضى على بناء علاقات اقتصادية أقوى لصالح البلدين.



زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد



وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى زيارة إلى محافظة بورسعيد لتفقد تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، حيث استهل الزيارة بتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة للمحافظة، ثم توجه لتفقد مركز معلومات شبكات المرافق، وذلك برفقة وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تفقد مدبولي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز، واستعراض الخدمات المقدمة ودورة العمل المميكنة التي تبدأ بتقديم الطلبات وانتهاء بالحصول على الموافقات، فضلا عن زيارة مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث استمع إلى شرح حول موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، هذا إلى جانب تفقد سوق الخضار الجديد خلال جولته والوفد المرافق في بورسعيد، حيث يضم السوق 32 محل خضار جملة، و6 محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، و69 محل قطاعي، و3 محلات عطارة، و6 محلات لحوم ودواجن، ويوجد بالسوق مقران لبنكي القاهرة ومصر، و16 محلا تجاريا بدورين، كما يضم 8 مطاعم بدورين وتراس، كما تفقد مدبولي المنطقة الصناعية بجنوب مدينة بورسعيد، حيث زار مصنع "إس إى ويرنج سيستمز ايجيبت"، لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات، ومصنع " ستار " للأسماك، والمقام على مساحة 14 ألف م، باستثمارات تتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون جنيه.



وتفقد رئيس الوزراء أيضا مصنع "إيدج" للملابس الجاهزة، وشركة كابسي للدهانات، وكذلك مشروع إنشاء محطة ترشيح المياه السطحية في منطقة "الكاب"، وذلك خلال جولته بمحافظة بورسعيد، كما تفقد ترسانة بورسعيد البحرية، بحضور رئيس هيئة قناة السويس، وكان في استقباله مدير إدارة الترسانات، ورئيس الترسانة، وقياداتها والعاملون بها، حيث تابع معدلات العمل بسلسلة القاطرات الجديدة، وقام بجولة بالحوض العائم، وتفقد مدبولي حديقة فريال التاريخية، وكذا مشروعي أعمال تطوير شارع "عاطف السادات" وإنشاء شارع "37 "، وذلك خلال جولته بمحافظة بورسعيد، والوفد المرافق له، ثم تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، المُقام على مساحة 125 فدانًا، ويضم 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد.