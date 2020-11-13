غزل شبين يعلن تعاقدة مع حارس الشرق للتأمين بالقسم الثالث

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل فريق غزل شبين، الإستعداد للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021 والذي سينطلق يوم الإثنين 30 نوفمبر الحالي.

وحصل فريق الغزل على توقيع الحارس محمود الجابري، لاعب فريق الشرق للتأمين السابق، لتدعيم صفوفة، بدوري القسم الثالث.

وقام الحارس بالتوقيع للفريق المنوفي لمدة موسمين في حضور محمود يوسف مدير الكرة.

وسبق للجابري الإنضمام لناشئين غزل المحلة، كما لعب لأندية سمنود ومياة البحيرة.

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