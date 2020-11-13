خاص.. حقيقة وضع الأهلي بند في عقد بانون يمنعه من الرحيل للزمالك أو بيراميدز

أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء أول أمس عبر بيان رسمي عن التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، لمدة أربعة مواسم مقبلة.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن قيام امير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر، بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب يحرمه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت أو الزمالك مستقبلًا.





ونفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول وجود أي بنود ات شروط جزائية في عقد اللاعب.





وأضاف: "الأهلي تعاقد مع بانون لمدة أربعة مواسم مقبلة، واللاعب تنازل عن مستحقات له لدى ناديه من أجل إتمام ظهوره في التتش، ولم يتم وضع أي شروط جزائية".



