ختام ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

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تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أختتمت أمس وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، بهدف السيطرة علي الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والذي تم تنفيذه بعدد من المحافظات الأعلي في معدلات الإنجاب .



ونظمت الورشة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA حيث شملت خلال اليوم الأخير علي مواصلة أنعقاد المحاضرات المدرجة ضمن البرنامج التفصيلى للورشة "أساليب المتابعة وكيفية أعداد التقارير لمتابعة المؤشرات السكانية " للدكتورة أنجي جمال مستشار تحليل البيانات وبناء القدرات للمشروع ، و كذا " مناقشة نموذج أعداد تقرير المتابعة والإنجاز للمحافظة " للدكتورة سها جمال مستشار تحليل البيانات.



إلى جانب توزيع الوفود المشاركة من المحافظات إلي فرق ومجموعات عمل لكل محافظة بمشاركة الشباب المتطوعين وفرق الرصد ومراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظات على حدى لتصميم الدعوة لكسب التأييد وتنفيذ تمرين لتصميم الحملة لتحقيق أهداف المشروع المرجوة وربطها برؤية مصر 2030 والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة .



ومن جانبها قامت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بأستطلاع أراء الوفود المشاركة والأستماع إلي مقترحاتهم في برنامج المشروع والمحتوي العلمي المقدم .

ومن جانبه قامت وحدة سكان الجيزة بعرض التقرير السنوي عن "مؤشرات قياس محور الإعلام والتواصل وتمكين المرأة لعام 2019" كما أشاد وفد الجيزة والمحافظات المشاركة بمدى الإستفادة من ورشة العمل في بناء قدرات الوحدات المشاركة بالمحتوي العلمي وأساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني والتعرف علي نظام وأساليب وتحليل وعرض البيانات فضلآ عن أساليب الشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة منه وشعور المواطن بها علي ارض الواقع .



ويذكر أن ورشة عمل المشروع أنطلقت من يوم الأثنين الماضي بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة بحضور ومشاركة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام ، والسفير الدكتور محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف العام على المشروع ، والدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع والسيدة / دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ، وعدد من مستشارى المشروع وبمشاركة وفود من محافظات (الجيزة ، القليوبية ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ) وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكانية بالمحافظات .