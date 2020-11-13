السعودية تفتح باب التسجيل في برنامج" سبارك" لتطوير مهارات رواد الأعمال السعوديين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:05 م
رواد اعمال سعوديين
رواد اعمال سعوديين
وكالات
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أعلنت نيوم عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من برنامج "سبارك” الهادف لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين، حيث نشأ البرنامج بالتعاون بين شركة نيوم وأكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ، بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي.

ويوفر البرنامج ورش عمل افتراضية تدريبًا وإرشادًا مكثفًا على مدى 6 أسابيع، يمر خلالها المشتركين بمراحل رئيسية صممت بأفضل المستويات والمعايير اللازمة، التي من شأنها تحديد المشاكل التي يواجهونها في المشاريع، وتعلم كيفية بناء استراتيجية الأعمال الناجحة، وطريقة عرض المشاريع بشكل احترافي لجذب وإقناع المستثمرين لضمان نجاح أعمالهم.

وستتاح الفرصة لأفضل عشرة مشاريع لعرض مشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من ممثلين من نيوم، وأكاديمية مسك والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ومستثمرين عالميين.

وستحصل أفضل خمسة مشاريع على شهادة برنامج "سبارك" الذهبية، إضافة إلى حصولهم على جوائز مالية مقدمة من "نيوم" واستشارات ومساحات مكتبية مقدمة من "منشآت".

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