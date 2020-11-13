رسمياً .. فاركو يتعاقد مع لاعب وسط إف سي مصر لثلاث مواسم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وقام مسؤولو النادي السكندري، بالتعاقد مع اللاعب هشام عبد الحميد، لاعب وسط فريق إف سي مصر، لتدعيم صفوفة، لمدة ثلاث مواسم، في صفقة إنتقال حر، في حضور مستر جون مدير التعاقدات، ووائل سعيد وكيل اللاعبين.

ويعد اللاعب من مواليد 89 ولعب من قبل للعديد من الأندية، أبرزهم، الزمالك، والشرقية، وبتروجت، ومنتخب السويس، والنصر للتعدين، وإف سي مصر، قبل الإنضمام لفاركو.

ويشارك هشام عبد الحميد في مركز وسط الملعب، ويملك خبرات كبيرة في الدوري الممتاز المصري، ودوري القسم الثاني.

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