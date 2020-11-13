أميمة طالب تتحف جمهورها بأغنية "جرحي البارح"









أطلقت المطربة التونسية أميمة طالب أغنية جديدة تحت عنوان "جرحي البارح" وقد لاقت انتشاراً واسعاً في المنطقة العربية، فأطربت أميمة جمهورها بصوتها الدافئ وإحساسها العالي جدّاً. تخطّى الفيديو النصف مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على يوتيوب بأقلّ من أسبوع على إطلاقها، رغم أنّها لم تصوّر الأغنية بعد على طريقة القيديو كليب.













للإستماع إلى الأغنية على يوتيوب: