طنطا يبدأ إستعداداته للموسم الجديد بمواجهة بيلا وكفر الشيخ وديا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا إستعداداته لخوض الموسم الجديد بمواجهة كلا من بيلا وكفر الشيخ.

حيث يستعد ابناء السيد البدوي لمواجهة بيلا يوم الاربعاء 18 نوفمبر الجاري.

ثم سيواجه الفريق الطنطاوي مباراة ضد كفر الشيخ، وستقام المباراة بينهم يوم 19 نوفمبر الموافق يوم الخميس القادم.

يذكر أن طنطا سيستعد لبدء الموسم الجديد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "ب"، ويقع ابناء السيد البدوي في مجموعة القاهرة.

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