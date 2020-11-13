إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة مباني بدون ترخيص، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدى لمخالفات البناء وأزالتها من المهد.

ففي مدينة الأقصر أسفرت حملة عن إزالة مبنى من دور واحد عبارة عن مغسلة سيارات على مساحة 120 متر بمدخل منطقة القباحى الغربى – حى شرق.

وتمت أعمال الحملة بقيادة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر ومدحت عبد العال نائب رئيس الحى والقوة المرافقة. 

كما أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر، عن إزالة عدد 2 منزل مخالف بجوار كوبري الكساسبه على ترعة أصفون متعدين على منافع الرى.

واضاف عاشور ان وجود المنازل المتعدية كان يمثل إعاقه فى تنفيذ كوبرى المصرف، الذى من شأنه فتح محور مرورى هام لمدينة أرمنت الحيط وهو محور الكساسبه، وعليه سوف يتم تسليم الموقع لإدارة صرف إسنا لإنشاء الكوبرى،والذى تبلغ التكلفة المبدئية له 3 مليون جنيه من الخطه الاستثمارية لمركز ومدينة أرمنت.

وكان قد توقف العمل فى السابق بعد إنشاء كوبرى ترعة أصفون لوجود تلك المنازل المخالفه، حيث أن طريق الكساسبه سوف يربط بين مدخل أرمنت الحيط والطريق السريع مصر اسوان الزراعي،كما يخدم قرية السلام والعمارات السكنية بأبو قليعي مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين المقيمين بتلك المناطق.

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في وجود القوات الأمنية بقيادة مأمور مركز شرطة أرمنت، وشارك بالحملة مدير مرافق المركز وسيتم تسليم الموقع للبدء فى اتخاذ الاجراءات مطلع الإسبوع القادم.
وأكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم أن أعمال أزالة التعديات مستمرة بشكل دورى للتصدى وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعودة هيبة وسيادة الدولة.

ومن جانبه ناشد محافظ الأقصر المواطنين بالألتزام بالقوانين المقررة المنظمة لأعمال البناء، وأتباع كافة الأجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المخالفات البنائية وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)
إزالة 3 مبانى مخالفة بمحافظة الأقصر (صور)

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