مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:30 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة لاعب مفاجئ ضد الزمالك، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني حسين الشحات لاعب وسط الفريق، من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته مؤخرًا عن الفريق والانضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبل تعافيه.

وكلف موسيماني جهاز المعاون، بوضع برنامج علاجي مكثف وتأهيلي للاعب، خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيزه بالصورة الكاملة لخوض المباراة النهائية.

ويرغب بيتسو في استغلال قدرات الشحات الهجومية، خلال المباراة المرتقبة والدفع به بشكل أساسي، من أجل فض التكتلات الدفاعية في المنافس.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة الزمالك مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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