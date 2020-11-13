السيسى يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة

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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات تطوير المحاور والكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة".



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صرح باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس في أثينا مع السيد كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوي الإقليمي أو الوطني داخل مصر،



وقد أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا هامًا في هذا الاطار، بالاضافة الي الاتفاقية الثنائية التي تم ابرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الارادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة الي نتائج واقعية من اجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.