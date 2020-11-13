صفقة الزمالك المُنتظرة.. ماذا قدم أمير عادل "رونالدينهو الدنمارك" خلال رحلته الاحترافية؟ (أرقام)

حسم النادي الزمالك تعاقده مع اللاعب أمير عادل الشهير بـ"ألكساندر ياكوبسن" صانع ألعاب سارسبورج النرويجي، لتعزيز صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.





وأنهي مسئولو الزمالك الاتفاق بشكل نهائي مع أمير عادل صاحب الجنسيتين المصرية والدنماركية للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للدفاع عن ألوان الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.





ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن صفقة التعاقد مع اللاعب المُلقب بـ"رونالدينهو الدنمارك" عقب انتهاء الفريق من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد غريمه التقليدي الأهلي والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.





تعرف على أرقام أمير عادل خلال رحلته الاحترافية





أمير عادل من مواليد 18 مارس لعام 1994 بالدنمارك، ويبلغ عمره 26 عامًا، ويجيد اللعب في عدة مراكز بالخط الأمامي، حيث يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، وخط الوسط المهاجم، ومهاجم ثان.





لعب "ياكوبسن" في العديد من الأندية الأوروبية خلال رحلته الاحترافية، حيث بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف ناشئي نادي لينجبي الدنماركي، وتم تصعيده لفريق الشباب بالنادي عام 2004، وانتقل بعدها لفريق الشباب بنادي كوبنهاجن، واستمر معه 7 سنوات تقريبًا حتي عام 2011 قبل انتقاله لنادي أيندهوفن الهولندي.





شارك اللاعب المصري مع فرق الشباب بالنادي الهولندي لمدة 3 سنوات، ولعب 28 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.





في عام 2015 انتقل أمير عادل إلى نادي فالكينبرج السويدي ولعب معه لمدة موسم تقريبًا، حيث شارك في البداية مع فريق الشباب بالنادي وخاض معه 7 مباريات وسجل هدف، بعدها تم تصعيده للفريق الأول ولعب معه 34 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين وحصل على 9 بطاقات صفراء، بعدها انتقل لنادي هلسينجبورج السويدي ولم يستمر معه طويلا.





انتقل أمير عادل إلى نادي بودو النرويجي عام 2016 واستمر معه لمدة عام واحد، وخاض معه 12 مباراة ولم يسجل أهداف، وانتقل منه إلى نادي فيبورج الدنماركي ولعب معه عدة أشهر وشارك في 15 مباراة سجل هدفين وصنع هدف.





عاد اللاعب مجددًا إلى السويد وانضم لصفوف نادي نوركوبينج عام 2017 واستمر معه موسمين وشارك في البداية مع فريق الرديف بالنادي ولعب مباراتين وسجل هدف، بعدها تم تصعيده للفريق الأول ولعب معه 46 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف وحصل على بطاقتين صفراء.





وانتقل إلى نادي كالمار السويدي عام 2019 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وشارك خلالها في 11 مباراة وسجل هدف وحيد، عاد بعدها لنادي نوركوبينج مجددًا، وانتقل منه إلى سارسبورج النرويجي عام 2020، ولعب معه 10 مباريات ولم يسجل أي أهداف قبل إنهاء التعاقد معه مؤخرا.





وخاض أمير عادل خلال مسيرته الكروية بشكل عام 167 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وسجل 20 هدفًا، وصنع 13 هدفًا آخرين، وحصل على 24 بطاقة صفراء.





ولعب مباراة وحيدة مع منتخب مصر ضد منتخب توجو عام 2017 وفاز الفراعنة وقتها 3-0.



