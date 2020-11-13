أرسنال وتشيلسي يتصارعان على ضم نجم بايرن ميونيخ

دخل نادي آرسنال فى صراع مع مواطنه وتشيلسي الإنجليزي على ضم نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة يناير 2021.





وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال يريد تعزيز خط دفاع الفريق اللندني بضم بايرن ميونيخ الألماني بواتينج.





وأضافت الصحيفة أن أرسنال سيواجه صراع قوي مع نظيره تشيلسي الذي يعاني أيضا من نقص فى الخيارات الدفاعية ويريد تعزيز الفريق بضم اللاعب الدولي الألماني.





يذكر أن بواتينج كان قريب للغاية من الرحيل عن صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.



