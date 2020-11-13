تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.





وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب توجو في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، كما ستكون متاحة عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس.





فشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار في التصفيات الإفريقية حتي الآن، حيث تعادل 1-1 مع كينيا في الجولة الأولي من التصفيات، وتعادل سلبيًا مع منتخب جزر القمر في الجولة الثانية، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.





ترتيب المجموعة السابعة قبل مباراة مصر وتوجو:





1- جزر القمر 5 نقاط

2- كينيا 3 نقاط

3- مصر 2 نقطة

4- توجو 1 نقطة.





فوز منتخب مصر على نظيره التوجولي في مباراة السبت يصعد بالفراعنة لصدارة المجموعة السابعة بالتساوي مع منتخب جزر القمر المتصدر برصيد 5 نقاط.



