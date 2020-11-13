صدمة كبرى بشأن إصابة نجم ليفربول

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:59 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة بشأن إصابة نجم الفريق أثناء تواجده فى معسكر منتخب إنجلترا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم إن چو جوميز سوف يغيب عن جزء كبير مما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

وذالك عقب خضوعه لجراحة ناجحة على أحد أوتار ركبته اليسرى والذي تعرض للقطع في تدريبات معسكر المنتخب.

يذكر أن هذه هي الإصابة الثالثة فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد فيرجل فان دايك بالرباط الصليبي بالإضافة إلي أرنولد.

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