دلهي تسجل أكبر عدد لوفيات كورونا في يوم واحد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:22 م
دلهي
دلهي
وكالات
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قفزت وفيات كورونا في دلهي، قفزة قياسية الخميس، وسجلت المدينة أكبر عدد من الإصابات في الهند، وهو ما أرجعه المسؤولون إلى تلوث الهواء وعدم تطبيق إجراءات التباعد في الأماكن العامة.

 

ورغم التراجع الشديد في الإصابات اليومية الجديدة في البلاد بصفة عامة منذ الذروة التي بلغتها في منتصف سبتمبر، تمر العاصمة الهندية التي يقطنها 20 مليون نسمة بأسوأ مراحل الوباء، حيث سجلت دلهي أمس الخميس 104 وفيات جديدة و7053 إصابة.

 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن الإصابات في البلاد زادت بنحو 44789 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليقفز العدد الإجمالي إلى 8.73 مليون إصابة، مما يجعلها الثانية على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

 

وزادت الوفيات في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 547 حالة، ليبلغ الإجمالي 128668 حالة وفاة.

 

ومن المرجح أن يزداد تلوث الهواء سوءا في دلهي في مطلع الأسبوع مع إطلاق الآلاف من الألعاب النارية خلال احتفال "ديوالي" الهندوسي (عيد هندوسي كبير)، وتوافد سكان المدينة بأعداد غفيرة على الأسواق لشراء الهدايا للأهل والأصدقاء.

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