قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ قرار مفاجئ ضد أحمد فتحي لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف بيراميدز سبورت بالانتقالات الصيفية الجارية.





وقرر مجلس الأهلي عدم إرسال أي دعوات للاعب من أجل حضور المباراة النهائية بين الفريق الأول ضد غريمه التقليدي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.





ويأتي قرار المارد الأحمر بعد انفصال اللاعب عن ملعب التتش بالجزيرة، ورفض تجديد عقده من أجل الرحيل إلى بيراميدز، بالصيف.





وكان أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، بسبب الخلافات حول قيمة ومدة التجديد، قبل أن يتم الإعلان عن ضمه لصفوف بيراميدز لمدة ثلاث مواسم مقبلة.





ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة الزمالك مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.











