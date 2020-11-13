ارتفاع التدفقات النقدية بصناديق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء، اعتماداً على بيانات "إي.بي.إف.آر جلوبال، اليوم الجمعة، أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 44.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بحسب وكالة "بلومبرج".





وقادت "وول ستريت" التدفقات الداخلة إلى صناديق الأسهم العالمية بنحو 32.5 مليار دولار.





وكشفت شركة "فايرز" هذا الأسبوع أن لقاحها المشترك مع "بيونتك" الألمانية أظهر فاعلية بنسبة 90 بالمائة للوقاية من فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الشهية العالمية للمخاطر، ودفع مؤشر "إم.إس.سي.أي" للأسهم العالمية إلى مستوى قياسي.





كما كان انتصار بايدن مع احتمال انقسام الكونجرس إيجابيا أيضا من قبل المستثمرين الذين كانوا يخشون ضرائب أعلى على الشركات.