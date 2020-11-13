إنبي يطلب ضم لاعب الأهلي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:03 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي إنبي، في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل الحصول على خدمات ظهير الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الفريق البترولي التعاقد مع محمد شكري ظهير الفريق الأحمر الشاب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بداية من شهر يناير المقبل.

ويأتي رغبة انبي في التعاقد مع شكري، بسبب طلب حلمي طولان المدير الفني للفريق، الذي يسعى للاستفادة بخدمات اللاعب الشاب، لسد العجز بالجهة اليسرى.

وقام الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، بتصعيد اللاعب من قطاع الناشئين وشارك لدقائق معدودة بالموسم المنصرم.

ومن المنتظر أن يوافق النادي الأهلي، على رحيل اللاعب من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، خاصةً في ظل صغر سنه، واحتياجه للاحتكاكات والمباريات للعودة مرة أخرى للتتش.

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