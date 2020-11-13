BMW تستعرض سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة iX

أعطتنا شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات نظرة مبكرة على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة التي تعمل بالبطارية والتي تقدم لمحة عن خطط الشركة المستقبلية للقيادة التي تعمل بالطاقة الكهربائية. iX ، التي تم عرضها سابقًا كسيارة مفهوم تحت اسم iNext، هي أول سيارة للشركة على منصة معيارية جديدة قابلة للتطوير لدعم طرازات مختلفة.





يقول أوليفر زيبس ، رئيس مجلس إدارة شركة BMW "تسعى مجموعة BMW باستمرار لإعادة ابتكار نفسها، هذا عنصر أساسي في إستراتيجيتنا المؤسسية، وسيارة BMW iX تعبر عن هذا النهج بشكل شديد التركيز."





iX هي سيارة طويلة وأنيقة ذات شبك مزدوج كبير على شكل كليتين نموذجي لسيارات BMW، ولكن هذه السيارة الكهربائية ، لا تحتوي الشبكة على واجبات تدفق الهواء وبدلاً من ذلك تحتوي على كاميرات وأجهزة استشعار.





يضفي السقف الزجاجي البانورامي الكبير مزيدًا من الرحابة على المقصورة ذات الخمسة مقاعد. نظرًا لكونه محركًا كهربائيًا ، فلا يوجد نفق مركزي ، مما يزيد من الشعور بالانفتاح والتهوية مع إتاحة مساحة إضافية للساقين في الأمام والخلف. تم تجريد جميع الشاشات وأدوات التحكم إلى الأساسيات.





تقول الشركة إن iX سيحصل على 600 كيلومتر بشحنة كاملة وفقًا للمعايير الأوروبية وأكثر من 300 ميل وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية FTP-75.



