حساب المواطن الدفعة 36 (المملكة العربية السعودية) | خطوات الاستعلام وكيفية الاعتراض عبر رابط .ca.gov.sa

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:47 م
حساب المواطن
حساب المواطن
Advertisements

حساب المواطن الدفعة 36 (المملكة العربية السعودية) | خطوات الاستعلام وكيفية الاعتراض عبر رابط .ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 36 | يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن حسـاب المواطـن الدفعة 36 وذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بهم, وذلك لمعرفة موعد الصرف، عبر البوابة الإلكترونية لحسـاب المواطن على الإنترنت، وأعلنت وزارة الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية أنه تم إيداع المبلغ الخاص بحساب المواطــن الدفعة 36 في حسابات المستفيدين من الحســاب من المواطنين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق لكي يستطيعوا صرف احتياجاتهم اليومية من لوازم المعيشة، خاصة في تلك الأوقات العصيبة التي يمرون بها في المملكة من ظروف اقتصادية صعبة.

حساب المواطن الدفعة 36
يستطيع الآن جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن حساب المـواطن الدفعة 36 وذلك برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (www.ca.gov.sa) حيث يمكنه الان معرفة قيمة استحقاق الدعم المستحق، وذلك بعد أن تم ايداع الدفعة ال 36من حسـاب المواطن في حسابتهم البنكية وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي السعودية تودع كل يوم 10 ميلادي من كل شهر أموال الدعم المستحقة للمواطنين السعوديين الذين تم قبول أهليتهم.

وننشر لكم رابط الاستعلام عن حسـاب المواطن الدفعة الـ 36 باتباع  الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة حـساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 36 (اضغط هنا).
- ثم يقوم  الشخص الراغب في الاستعلام بإدخال رقم الهوية الخاصة به.
- ثم يقوم الشخص بكتابات البيانات الشخصية التي ستطلب منه.
- بعد ذلك سيأتي لك قيمة المبلغ المستحق من الدعم، إذا كنت من المستفيدين.
- أما إذا كنت من غير المستفيدين فإنه يمكنك تقديم اعتراض بعد التأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح.

شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن
- أن يكون الراغب في التسجيل يحمل الجنسية السعودية.

- أن يكون الراغب في التسجيل، مقيم بشكل دائم داخل المملكة ولم يتجاوز 3 شهور، خلال آخر إثني عشر شهر من موعد التسجيل.

- أن تكون جميع صحة البيانات التي تم تسجيلها صحيحة.

- أن يكون الراغب في التسجيل لم يكن متواجد بدور الإيواء الحكومية أو السجون.

حساب المواطن الدفعة 36 (المملكة العربية السعودية) | خطوات الاستعلام وكيفية الاعتراض عبر رابط .ca.gov.sa

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الضمان الاجتماعي حساب المواطن الدفعة 36 حساب المواطن المملكة العربية السعودية

أخبار تهمك

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ أقل من ساعتين

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

حساب المواطن| كل ماتريد معرفته عن حساب المواطن السعودي برقم الهوية عبر رابط ca.gov.sa

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ 20 .. إليك رابط التحقق

حساب المواطن|بعد صدور نتائج الأهلية للدورة القادمة.. عشريني لـ"حساب المواطن": "ينفع أسجل" (صورة)

بالصورة.. حساب المواطن يعلن رسميا نتائج الأهلية للدورة العشرين

حساب المواطن.. رابط استعلام صرف دعم الدفعة 26 استحقاق شهر يناير 2020

ca.gov.sa موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن شعبان 1441 ابريل 2020 وطرق الاستعلام عن استلام الدفعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض