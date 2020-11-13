موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:41 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ستاد القاهرة مباراة منتخب مصر وتوجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية غدًا السبت فى لقاء قوي بين المنتخبين ويرغب الفراعنة فى تحقيق الثلاث نقاط للمنافسة على التأهل لمنافسات الكان.

وتقام مباراة مصر وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كل من :-محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويختتم اليوم منتخب مصر تدريباته لمواجهة توجو فى تمام السادسة ونصف على ستاد القاهرة الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر مباراة مصر وتوجو رياضة اخبار الرياضية

أخبار تهمك

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض