موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يستضيف ستاد القاهرة مباراة منتخب مصر وتوجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية غدًا السبت فى لقاء قوي بين المنتخبين ويرغب الفراعنة فى تحقيق الثلاث نقاط للمنافسة على التأهل لمنافسات الكان.





وتقام مباراة مصر وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وضمت القائمة النهائية للمنتخب كل من :-محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.





ويختتم اليوم منتخب مصر تدريباته لمواجهة توجو فى تمام السادسة ونصف على ستاد القاهرة الدولي.



