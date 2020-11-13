"حول شقته لمقابر".. كل ما تريد معرفته عن سفاح الجيزة

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"سفاح الجيزة".. كلمات سيطرت على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد الجريمة التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور، لتتوالى الأحداث ساعة بعد الآخرى عن تلك الواقعة وفقا لما يدور من تحقيقات.



وملخص الواقعة أن شاب حدث بينه وبين صديق له خلاف على أمور مالية فقتله ودفنه في شقة ببولاق الدكرور بالجيزة، واستكمل المتهم جريمته "بالاستيلاء على كافة ممتلكات المجني عليه، ثم تزوج من فتاة وقتلها بغرض سرقتها ودفن جثتها بمقبرة بذات الشقة التي دفن بها صديقه، وتم الكشف عن تلك الجريمة بعد 5 سنوات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" كافة المعلومات المتوافرة عن سفاح الجيزة وفقا لتحقيقات النيابة وكذلك تحريات الأجهزة الأمنية:



- المتهم اسمه القذافي فرج ويبلغ من العمر 40 عام ويعمل محاميا.



- تحريات أجهزة الأمن أن المتهم قتل 3 آخرين، هم زوجته الثانية وصديقتها وشقيقها، ومحرر ضده محاضر سابقة بتلك الاتهامات، حيث يجري التحقيق فيها مجددا.



- تزوج المتهم مرتين باستخدام اسمين مزورين، أحدهما باسم رضا، استخدمه فى الزواج من طبيبة صيدلانية، والاسم الثانى محمد مصطفى، استخدمه فى الزواج من فتاة احتال عليها وعلى أسرتها، واستولى على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية الخاصة بهم وعلى مبلغ مالي.



- قتل صديقه المهندس رضا منذ 5 سنوات بعد النصب عليه وأخفى جثته في حفرة بشقة الطابق الأول، ثم قتل زوجته وقطع يديها ودفنها بمتعلقاتها داخل غرفة أخرى بالشقة المكونة من غرفتين وصالة.



- هرب بعد ارتكاب جريمتيه في 2015 إلى الإسكندرية وهناك ظل يمارس عاداته المحببة دون أن يضل طريقه نحو النصب والاحتيال، حتى إنه انتحل ذات مرة، بحسب اعترافاته، صفة ضابط في جهة سيادية للارتباط بسيدة قضى معها عدة أشهر بأوراق مزيفة ضمن 6 سيدات ارتبطن به وأقمن معه علاقات زوجية وعاطفية.



- المتهم تزوج من إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية، تعمل طبيبة، مستخدما الصفة المزيفة التي انتحلها، كما تزوج من سيدة أخرى وأنجب منها طفلا بذات الصفة المزيفة، وارتكب عدة جرائم خلال إقامته بمحافظة الإسكندرية، حتى تم القبض عليه لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من زوجته.



- انكشفت جريمته بسبب بحث أشقاء القتيل رضا عنه بعد اختفائه لعدم علمهم بمقتله وبعد مرور 5 سنوات اكتشفوا أن أحد الأشخاص يحمل اسم شقيقهم المختفي صادر ضده حكمًا بالإسكندرية، وبفحص الأمر اكتشفوا أن المتهم المضبوط ينتحل صفة شقيقهم ومن هنا انكشف أمره وأعترف بجرائمه.













