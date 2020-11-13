إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شنت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات تحت إشراف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس المدينة،وبمشاركة السادة نواب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بقسم الإشغالات بالمدينة.

وأكد عبد القوي، أنه قد تم رفع أكثر من 100 إشغال بالمدينة بمنطة النرجس ومنطقة الزهراء ومنطقة السلام ومنطقة الامل، لافتا أنه تم التعامل مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة فى تشويه الشكل العام بهذه المناطق كما تم التحفظ على العديد من المضبوطات والقضاء على السلبيات وذلك للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية.

وشدد رئيس مصيف بلطيم، علي مدير الإشغالات بالتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بعدم وضع إشغالات مخالفة برفع كافة الاشغالات الغير مرخصة، مشددا علي ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفورى مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة فى تشويه الشكل العام ورفعها أولًا بأول.
إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)
إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)
إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)
إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)
إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)
إزالة 100 حالة إشغالات متنوعة بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ (صور)

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