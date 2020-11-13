المصري يستهدف التعاقد مع المساكني

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري عن وجود مفاوضات مع التونسي يوسف المساكني قائد منتخب تونس ونجم الدحيل القطري من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.





وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية نقلتها فضائية ام بي سي مصر:"المساكني لاعب كبير وسيكون إضافة إلى المصري في حال انضمامه لنا، هناك مهاجما تونسيا مميزًا سينضم إلى المصري سواء المساكني أو غيره ولكنه من ضمن المرشحين".





وأضاف:"حسمنا 6 صفقات ومازلنا نسعى للتعاقد مع المزيد، طلبنا التعاقد مع محمد عبد السلام نجم دفاع الزمالك والمنتخب الأولمبي ولكن مسئولو القلعة البيضاء رفضوا بشكل مبدئي لأنهم يحتاجون إلى خدماته ولكننا نتفاوض للتعاقد معه ومازلنا متمسكون بضمه".





وتابع:"كريم العراقي مستمر مع المصري في الموسم المقبل ولن يرحل لأي فريق، تلقي اللاعب اتصالات شفوية من الزمالك بالإضافة إلى عروض من خارج مصر ولكن لم تصل لمرحلة الجدية".





واختتم حلبيه تصريحاته قائلاً:"الأهلي لم يتفاوض للتعاقد مع أي لاعب في المصري، لم نطلب أيضًا أي لاعب من الأهلي".



