صحة كفر الشيخ: رفع كفاءة شبكة الغازات الطبية بالمستشفيات

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قامت الإداره الهندسيه بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فى البدء في خطه رفع كفاءة شبكه الغازات الطبيه بالمستشفيات والمرور على مستشفى الصدر بكفرالشيخ وحميات كفرالشيخ لمتابعه انشاء شبكه الغازات الطبيه بالمستشفي.



وجاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجى، والمهندس ماجد أبو العزم، رئيس قسم الاجهزه الطبيه.



وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قد أعلنت ختام الدورة التدريبيه لـ "ICDL" والتى أقيمت بمركز المعلومات بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، وبالتعاون مع مركز تدريب الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالمنيرة والتابع للمركز القومى لمعلومات الصحة، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أسابيع، واستهدفت تدريب 15 متدرب على برنامج "ICDL".