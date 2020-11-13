مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" موعد عودة محمد محمود للتدريبات

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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن موعد عودة محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، للتدريبات الجماعية.



وعاد محمود من الخضوع لجراحة في غضروف الركبة، بعدما أجرى قبلها جراحتين في الرباط الصليبي، خلال عام واحد منذ انضمامه للقلعة الحمراء، حيث لم يشارك سوى في دقائق معدودة.



وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، أن اللاعب تقرر عودته للتدريبات مرة أخرى، في العشر الأوائل من شهر يناير المقبل.



وتواجد اللاعب بمقر النادي بالجزيرة ومتابعة المران الذي أقيم مساء أمس الخميس، تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.



وخضع محمود لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الأهلي، الذي حرص على الحديث معه، للاطمئنان على حالته ومتابعة مستجدات البرنامج العلاجي الذي يقوم بتنفيذه قبل بدء البرنامج التأهيلي.