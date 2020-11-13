كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن فحص وتوفير العلاج "بالمجان" لأكثر من 1056 حالة مرضية بقرية "أبوصالح" التابعة لمركز الفشن، ضمن قوافل وزارة الصحة على مدار يومي الاربعاء والخميس.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تابع، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

وأكد البيان، أن القوافل تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر البيان، أنه تبين من التقرير الذي يعرض على المحافظ في هذا المجال،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية جزيرة أبوصالح شرق النيل مركز ناصر"على مدار يومي الأربعاء والخميس11 و12 الماضيين".

وأكد البيان، أن القافلة الطبية شملت 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والأسنان، والجلدية وتنظيم الأسرة" وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على1056 مواطنا، ومعمل دم 92،ومعمل طفيليات 28، وحالات الأشعة 23، و13قرار علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 22 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لـ115 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية" والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة" وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطنًا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1056 حالة بـ"أبوصالح" ببني سويف (صور)

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