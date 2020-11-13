الزمالك يدرس رحيل مصطفى فتحي على سبيل الإعارة

يدرس مسئولو نادي الزمالك، فكرة رحيل مصطفى فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الجارية، لأحد الفرق في الدوري المصري من أجل المشاركة بصورة مستمرة.





واستقرت إدارة القلعة البيضاء على رحيل مصطفى فتحي، هذا الصيف معارا لفريق بالدوري المصري لكنها ترفض البيع النهائي للاعب، وذلك لضمان مشاركة صاحب الرقم 14 بصورة مستمرة بعدما عانى من قلة اللعب خلال هذا الموسم.





ومن المرجح أن ينتقل مصطفي فتحي لصفوف سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا لبطولة الدوري المصري الممتاز خلال الصيف الجاري.





ولم يشارك مصطفى فتحي كثيرا خلال الموسم الجاري مع نادي الزمالك بسبب إصابته في غضروف الركبة وتألق عدة لاعبين في مركزه.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إف سي مصر بربع نهائي كأس مصر، 21 من شهر نوفمبر الجاري.



