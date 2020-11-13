التحقيق في إغلاق أقسام داخل مستشفى ملوي في الفترة المسائية

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كشفت الجولة المرورية المفاجئه برئاسة عاطف عبدالرحيم مدير التفتيش الادارى عن عدد من المخالفات داخل مستشفى ملوى العام فى الفترة المسائية

وقد كان التفتيش الادارى قد قام بتشكيل لجنة مكونه من عيسى احمد وعماد عبدالعظيم اعضاء بالتفتيش الادارى وذلك للمرور على مستشفى ملوى العام بالنوبتجية المسائية وقد أسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات ووجود بعض الاقسام المغلقة، وتم احالة الموضوع الى الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل



واكد اللواء السايس رئيس مركز ومدينة ملوى على استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مؤكدا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بأهمال او اهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين

