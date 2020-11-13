وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تمكنت محميات البحر الاحمر بوزارة البيئة من احباط تهريب صقر شاهين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته واتفاقية سايتس للنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع شرطة مرسى علم، وذلك فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتصدى لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتعاون مع شركاء العمل البيئى.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت اخطار من شرطة مدينة مرسى علم بضبط صقر بحوزة مجموعة من الاشخاص بغرض الاتجار فيه وتطلب معاينته من قبل المتخصصين بالحياة البرية بالوزارة.

زفور تلقى الاخطار اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه حيث اتضح انه صقر شاهين والذى يعد احد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها وقد تم اجراء كافة القياسات العلمية عليه لبيان حالته الصحية ونوعه حيث تبين انه ذكر بالغ من نوع Falco peregrinus ويحتاح للرعاية.

و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه جارى حاليا معالجة ورعاية الصقر من قبل المختصين نظرا لتأثر حالته الصحية اثناء تهريبه على ان يتم اعادة إطلاقه فور استعادة قدرته على الحياة فى بيئته الطبيعية.

وتتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لشرطة مدينة مرسى علم والجهات المشاركة في هذا العمل للحفاظ علي الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمصر.

الجدير بالذكر أن الصقور تتعرض لضغط شديد من قبل الصيادين في أغلب أنحاء العالم وتقوم محميات البحر الاحمر سنويا بحملات للتصدى لعمليات الصيد والتهريب لها.
وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر
وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر
وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر
وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر
وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر
وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب بيع صقر شاهين بالبحر الأحمر

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