رغم نجاحه.. 3 أعراض جانبية للقاح فايزر المنتظر

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أعلنت شركتي "فايزر" و"بيونتك"، يوم الاثنين الماضي عن فعالية لقاحهما المشترك ضد فيروس كورونا المستجد، لكن كشف المتطوعون الذين تلقوا لقاح فايزر لفيروس كورونا، إنه ترك لهم آثارًا جانبية، وفقًا لتقرير جديد.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الآثار الجانبية للقاح فايزر المنتظر:



الثمالة الشديدة :



وبحسب التقرير قال المتطوع غلين ديشيلدز، 44 عامًا، من أوستن، تكساس، إنه كان يعاني في الأيام الاولي من تلقي لقاح ببعض الآثار الجانبية التي كانت مشابهة لـ "صداع الثمالة الشديدة"، لكنها اختفت بسرعة.



آلام في الجسم:



وفيما شاركت متطوعة أخرى بتجربتها، وهي امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا من ميزوري تُعرف باسم كاري، إنها عانت من آلام في الجسم مصحوبه بارتفاع الحرارة بعد أن تلقت حقنتها الأولى، والتي قارنتها بحقنة الإنفلونزا، مع آثار جانبية تشبه الأنفلونزا، لكنها كانت أشد عندما تلقت حقنتها الثانية.



ارتفاع في درجة الحرارة:



أشارت منظمة الصحة العالمية الي تعرض الشخص الي ارتفاع طفيف حين يتلقي أي لقاح خاصة في الايام الاولي اي تكون 38 مئوية، وهذا مؤشر علي تحفيز جهاز المناعة لدي المصاب.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





