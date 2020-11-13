مطرانية ملوي تمنع إقامة احتفالات 4 قديسين بسبب كورونا

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منعت مطرانية ملوي، إقامة احتفالات روحية فقط لـ 4 قديسين مقرره الأيام الجارية، وذلك تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وذكر بين صادر عن المطرانية التي يرأسها أسقفها الأنبا ديمتريوس، أنه نظرا لإرتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر والعالم طبقا لإحصائيات وزارة الصحة، تقرر أن تكون الاحتفالات التي تقام هذه الأيام، لأعياد القديسين عيد الملاك ميخائيل، عيد الشهيد مار جرجس، عيد الشهيد مرقوريوس أبوسيفين، عيد الشهيد مارمينا العجايبي، احتفالات روحية وطقسية فقط تقتصر علي الصلوات داخل الكنيسة فقط، بنسبة حضور 25% وعدم وجود تجمعات خارج الكنيسة.



وحذر بيان مطرانية ملوي، من مخالف تلك التعليمات، ومن يخالف نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقرارات رئيس الوزراء.

