تجريع 375 ألف طفل بالمرحلة الابتدائية والحضانات ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تجريع 350 ألفا و481 طفلا بالمرحلة الابتدائية و23 ألفا و673 طفل بالحضانات منذ إطلاق حملة للتطعيم ضد الطُفيليات المعوية لتلاميذ الابتدائي والروضة.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غُنيم، تابع الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية التي تم اطلاقها يوم الأحد ٨ نوفمبر وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12سنة، لتشمل تلاميذالمرحلة الابتدائية "ابتدائي ورياض أطفال" والذين يبلغ عددهم 482 ألف ابتدائي ورياض أطفال بـ767 مدرسة "حكومي، خاص، أزهر" بجانب 550 حضانة.



وأكدت المحافظة، أن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببني سويف، عّرض على المحافظ التقرير الخاص بالحمله حيث تم تجريع ٣٥٠٤٨١ طفل بالمرحلة الابتدائية منذ إطلاقها حتى الآن و٢٣٦٧٣ طفل بالحضانات.



وأشار البيان، إلى أن الحملة تستهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، حيث يتم التجريع باستخدام عقار "مبندازول"جرعة واحدة "آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية" مؤكدا على أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد، واستكمال كافة التطعيم لكي تحقق الغرض منها.

