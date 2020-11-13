تجريع 375 ألف طفل بالمرحلة الابتدائية والحضانات ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تجريع 350 ألفا و481 طفلا بالمرحلة الابتدائية و23 ألفا و673 طفل بالحضانات منذ إطلاق حملة للتطعيم ضد الطُفيليات المعوية لتلاميذ الابتدائي والروضة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غُنيم، تابع الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية التي تم اطلاقها يوم الأحد ٨ نوفمبر وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12سنة، لتشمل تلاميذالمرحلة الابتدائية "ابتدائي ورياض أطفال" والذين يبلغ عددهم 482 ألف ابتدائي ورياض أطفال بـ767 مدرسة "حكومي، خاص، أزهر" بجانب 550 حضانة.

وأكدت المحافظة، أن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببني سويف، عّرض على المحافظ التقرير الخاص بالحمله حيث تم تجريع ٣٥٠٤٨١ طفل بالمرحلة الابتدائية منذ إطلاقها حتى الآن و٢٣٦٧٣ طفل بالحضانات.

وأشار البيان، إلى أن الحملة تستهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، حيث يتم التجريع باستخدام عقار "مبندازول"جرعة واحدة "آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية" مؤكدا على أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد، واستكمال كافة التطعيم لكي تحقق الغرض منها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ أقل من ساعتين

إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

منذ ساعتين و 55 دقيقة

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"صحة بني سويف" توضح حقيقة وفاة أطفال بسبب التجريع ضد الديدان المعوية بالمدارس

سكرتير عام كفر الشيخ يتابع استعدادات إطلاق حملة القضاء على الديدان والطفيليات المعوية للتلاميذ (صور)

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الطفيليات المعوية ببني سويف

تستهدف تلاميذ الابتدائي والروضة.. محافظ بني سويف يوجه بتقديم التيسيرات لحملة القضاء على الطفيليات المعوية

خطة صحة الدقهلية لتنفيذ الحملة القومية للتجريع ضد الطفيليات المعوية

غدا.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للأطفال بالبحيرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض