الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة غدا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا بدأنا في النصف الثاني من فصل الخريف، وهو فصل معروف عنه التقلبات الجوية.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرص سقوط أمطار بداية من اليوم على السواحل الشمالية للبلاد، وستشمل الإسكندرية، ومطروح، وسيدي براني، وهى أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة.





وأضافت أن فرص الأمطار ستزيد غزارة اعتبارا من الغد على الساحل الشمالي كله، وبالتحديد على الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، وبلطيم، والعريش، ورفع، وذلك حتى يوم الأحد، وستمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة.





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا





- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:





- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس: