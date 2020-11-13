تجليس مطران كاثوليكي جديد بالمنيا اليوم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
يترأس مساء اليوم الجمعة، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، صلوات تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج السابق، على مطرانية المنيا، خلفا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق، والذى تقدم باستقالته وتخليه عن منصبه سبتمبر الماضي.

وكان قداسة البابا فرنسيس، بابا روما للكاثوليك، قد اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس "المنيا" خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للكرسي السابق.

ويكون قداس تجليس الأنبا باسيليوس، علي كرسي المنيا، بكاتدرائية يسوع الملك بمدينة المنيا، وسط اجراءات أمنية وإحترازيه مشددة.

والأنبا باسيليوس من مواليد محافظة المنيا المصرية عام 1956، وقد أنهى دراسته في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1978، ودراسته الفلسفية واللاهوتية في الكلية الاكليريكية بالمعادي، وتمت سيامته الكهنوتيه عام 1980.

وتم تعيينه راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.

ومنذ عام 1989، عيّن راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة للأيبارشية.

كما اعتمد البابا فرنسيس أيضا انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا؛ مطرانًا لكرسي سوهاج، خلفا للأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

أخبار تهمك

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 6 ساعات

إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 11 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض