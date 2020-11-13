تجليس مطران كاثوليكي جديد بالمنيا اليوم

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يترأس مساء اليوم الجمعة، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، صلوات تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج السابق، على مطرانية المنيا، خلفا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق، والذى تقدم باستقالته وتخليه عن منصبه سبتمبر الماضي.



وكان قداسة البابا فرنسيس، بابا روما للكاثوليك، قد اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس "المنيا" خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للكرسي السابق.



ويكون قداس تجليس الأنبا باسيليوس، علي كرسي المنيا، بكاتدرائية يسوع الملك بمدينة المنيا، وسط اجراءات أمنية وإحترازيه مشددة.



والأنبا باسيليوس من مواليد محافظة المنيا المصرية عام 1956، وقد أنهى دراسته في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1978، ودراسته الفلسفية واللاهوتية في الكلية الاكليريكية بالمعادي، وتمت سيامته الكهنوتيه عام 1980.



وتم تعيينه راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.



ومنذ عام 1989، عيّن راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة للأيبارشية.



كما اعتمد البابا فرنسيس أيضا انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا؛ مطرانًا لكرسي سوهاج، خلفا للأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

