أبو شقة: الدولة المصرية ماضية وبخطى راسخة وسريعة نحو إقامة ديمقراطية حقيقية

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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، دعمه الكامل هو وقيادات الحزب وجموع الوفديين لمرشحي الوفد في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.



وأعلن أبو شقة أن الحزب سيقدم الدعم المادي والمعنوي لجميع المرشحين، مشيرًا إلى أنه يعمل على التواصل معهم بشكل مستمر ويتبادل الرأي معهم، ويعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم.



ونوه أبو شقة بأن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية عن كثب حتى إعلان النتائج، ورصد أي مشكلة تواجه مرشحو الوفد في جميع المحافظات والعمل على حلها فورًا.



ودعا أبو شقة المصريين بوجه عام والوفديين خاصة إلى المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتي تجرى في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري، وتجرى بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر،

كما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويومي 7 و8 ديسمبر للمرحلة الثانية، ليكتمل العرس الديمقراطي.



وأشاد أبو شقة بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إتمام العملية الانتخابية، في مناخ ديموقراطي بما له من دلالة في أن الدولة المصرية ماضية وبخطى راسخة وسريعة نحو إقامة ديمقراطية حقيقية، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، ودلالة ذلك أن الانتخابات تتم في ظل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما تتضمنه من نصوص تضمن النزاهة الكاملة والحيدة والشفافية في الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية منذ الإعلان عن الانتخابات وحتى إعلان النتيجة النهائية.



وأشار رئيس الوفد، إلى أن إصرار القيادة السياسية على إجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، وما خلفته من أضرار اقتصادية بالغة له دلالته أيضا في الإصرار على أن نكون أمام استقرار سياسي يتمثل في بنيان قوي للسلطة التشريعية كأحد سلطات الدولة الثلاث بالبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.



وناشد المصريين جميعًا الحرص على تثبيت دعائم الدولة الديمقراطية، وأن نكون أما م الرأي والرأي الاخر مجردًا عن أي هدف سوى مصلحة الدولة المصرية والوطن والمواطن.