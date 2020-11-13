اقتصاد ألمانيا يتلقى ضربة من تدابير العزل العام في نوفمبر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة إن التعافي الاقتصادي بالبلاد استمر حتى أكتوبر  لكنه تباطأ منذ أغسطس آب، مضيفة أن إجراءات العزل العام التي طُبقت لإبطاء انتشار فيروس كورونا أضرت بالاقتصاد في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن الوزارة قالت إنه لا يبدو أن التعافي سينتهي في الربع الرابع، طالما ظلت القيود محدودة.

كان مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية قال يوم الأربعاء إنه يتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بأقل مما كان يخشاه في البداية هذا العام بفضل أداء قوي في الصيف، لكن موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 تضفي ضبابية على توقعات النمو لعام 2021.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن طلبات إشهار الإفلاس من الشركات في ألمانيا انخفضت 35.4 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي، مضيفة أن الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى تعليق مؤقت لإلزام بتقديم طلبات لإشهار الإفلاس منذ مارس آذار، مما لا يعكس المصاعب التي تواجهها العديد من الشركات بسبب الجائحة.

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