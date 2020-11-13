الليلة.. احمد فلوكس يكشف تفاصيل انفصاله عن زوجته ويوجه رسائل ساخنة لهنا شيحة ومحمد رمضان بواحد من الناس علي الحياة









غطاها قناة الحياة البرومو الخاص بالنجم أحمد فلوكس والذي يحل ضيفا ، على الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه"واحد من الناس"، والمذاع قناة "الحياة" في العاشرة مساء ويذاع علي جزئين الجمعة والسبت .

















و يفتح فلوكس خزينة الاسرار و الكواليس و أسرار خاصة تذاع لاول مرة عن عودته لزوجته بعد انفصال ١٢ سنة ، ويكشف تفاصيل انفصاله عن زوجته ويوجه رسائل ساخنة لهنا شيحة ومحمد رمضان.













كما يتحدث فلوكس بالتفاصيل عن واقعة فرد الأمن ومين المتسبب، و يكشف عن زيجاته السابقة ، و كيف قامت احدى زوجاته بالسحر له و كيفية تغلبه عليه ، كما يتحدث عن علاقته بوالده و اخواته .، كما سيكشف عن اخر اخبار الفنية الجديدة .













يذاع برنامج واحد من الناس علي جزئين اليوم الجمعة و غدا السبت الساعة ١٠ مساء ًعلي شاشة الحياة.



