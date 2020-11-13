موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت المقبل 14 نوفمبر، مواجهة هامة تجمع بين منتخبي مصر وضيفه منتخب توجو، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.





ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في التصفيات، عقب تعادلين أمام منخبي جزر القمر وكينيا في الجولتين الماضيتين.





تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.





تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports الرياضية على البث الفضائي، بينما تذاع عبر قناة on Time Sport على البث الأرضي للقناة.