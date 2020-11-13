ريال مدريد يخطط لحسم صفقة مفاجئة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إهتمام نادي ريال مدريد بالتوقيع مع لاعب خط وسط فريق ريد بول سالزبورج الدولي المجري دومينيك سزوبوسزلاي.

 

وذكرت  صحيفة " آس " الإسبانية، أن ريال مدريد يتابع  دومينيك سزوبوسزلاي صاحب الـ20 عاماً، والذي ينتهي عقده في 2022.

 

وأضافت الصحيفة الى أن قيمة سزوبوسزلاي تقدر بحوالي 25 مليون يورو، وترغب العديد من الأندية التوقيع معه أبرزها ميلان وآرسنال ويوفنتوس وبايرن وأياكس.

 

وأشارت الصحيفة أن سزوبوسزلاي قاد منتخب بلاده الى نهائيات اليورو، بعد أن سجل الهدف الثاني للمجر أمام أيسلندا، في اللقاء الذي انتهى 2-1.

 

يذكر أن دومينيك سزوبوسزلاي يلعب في ريد بول منذ عام 2018، وخاض مع الفريق 74 مباراة في جميع المسابقات وسجل 22 هدفاً وصنع 33.

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