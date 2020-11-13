أول ليالي "أبي تحت الشجرة" على السلام





افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس الموافق 12 نوفمبر العرض المسرحي الجديد " أبي تحت الشجرة " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، و ذلك بمسرح السلام بشارع القصر العيني، بحضور الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي المسرح، الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ، الفنان خالد النجدى مدير فرقة المسرح الحديث ، الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي ، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، والفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، و الدكتور أيمن الشيوي عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، و عدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والمسرحيين،وسط إقبال جماهيري كبير طبقا للاعداد المقررة بقرار مجلس الوزراء .













جدير بالذكر أن العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته ، و ما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة و خاصة الأبناء، و يقدم العرض أيام الخميس و الجمعة و السبت من كل أسبوع في تمام السابعة مساء .











