هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة صرف صحي بدمنهور(صور)

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شهد طريق المقريزي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، هبوطًا أرضيًا بجوار غرفة الصرف الصحي بسبب كسر في ماسورة الصرف الصحي، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة العلميات وإدارة الأزمات بالمحافظة، لسرعة إصلاح ماسورة الصرف الصحي.



كانت غرفة العلميات بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا، يفيد بوجود هبوط أرضى بجوار غرفة صرف صحي بشارع المقريزي، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بماسورة الصرف الصحي، وعلى الفور تم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجار إصلاح خط الصرف الصحي.



وتتم الأعمال بإشراف ومتابعة سمير أبو مندور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والمهندس حمدي الخولى، مدير المشروعات بشركة المياه، ومحمد عباس، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 100760 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.