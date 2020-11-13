محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرة "نور الحياة" للكشف على مسببات فقدان البصر

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تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية التى تمت بنطاق مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "نور الحياة" لعلاج ضعف البصر لدى الفئات المختلفة من المواطنين بالمحافظات.



كلف محافظ الدقهلية محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بتوفير كافة اوجه الدعم اللازم لتحقق المبادرة اهدافها، وقال رئيس المركز ان المبادرة تم تنفيذها بمركز الشباب المطرية.



واوضح انها استهدفت الكشف عن مسببات وفقدان الابصار وينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعيةالاورمان بالمحافظة وبطاقم طبي متخصص وتستمر على مدار يومين للكشف فحص المواطنين بنطاق مركز ومدينة المطرية ومراكز الشمال بالمحافظة.



ويتم تسليم العلاج وعمل النظارات بالمجان للحالات المكتشف اصابتها بضعف الابصار.



وقد ثمن محافظ الدقهلية الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ هذه المبادرة المشار اليها لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الاكثر احتياجا مؤكدا دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لانجاح المبادرة لتحقيق الهدف منها.